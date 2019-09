Der Trend um das Kult-Getränk Gin ist noch nicht vorüber. In der Region Leoben zeigen nun zwei Gin-Produzenten, was sie zu bieten haben.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der 1404 Gin ist das Herzensprojekt von Martin Krahuletz © Niki Schreinlechner

Ein Gin-Tonic ist wohl für viele das perfekte Erfrischungsgetränk nicht nur an heißen Sommertagen. In den vergangenen Jahren stieg die Begeisterung um das Kultgetränk immer weiter an. Viele Anbieter gibt es bereits in der Steiermark; zwei Produzenten aus der Region Leoben erzählen, was ihr Gin so drauf hat.