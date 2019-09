Polizisten konnten in der Wohnung eines 28-Jährigen in Trofaiach mehrere Waffen und Suchtmittel sicherstellen.

Bei einer Hausdurchsuchung des 28-Jährigen konnten Polizisten Waffen und Suchtmittel sicherstellen © BMI/Alexander Tuma/Sujetbild

Nachdem bereits eine Anzeige über den Besitz von illegalen Waffen vorlag, haben Polizisten am Donnerstagnachmittag die Wohnung eines 28-Jährigen in Trofaiach durchsucht. Die Staatsanwaltschaft Leoben hatte zuvor eine Hausdurchsuchung verordnet. Dabei konnten die Beamten mehrere Waffen sicherstellen: Ein als Kugelschreiber getarntes Messer (verbotene Waffe) und einen unrechtmäßig besessenen Revolver, wofür er kein waffenrechtliches Dokument besaß. Der Revolver lag in geladenem Zustand griffbereit in einem Tisch des Wohnzimmers.