FPÖ wittert parteipolitische Beeinflussung von Gästen bei Ausstellungseröffnung in Leoben. Der Organisator dementiert heftig.

Ausstellungseröffnung in Leoben

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Christian Ehetreiber (Dritter von links) und Gerd Krusche (Zweiter von links) bei der Eröffnung der Ausstellung in Leoben © Arge Jugend gegen Gewalt und Rassismus

In Leoben wurde von der Arge Jugend gegen Gewalt und Rassismus die Ausstellung „Im Zeitalter der Extreme“ von Geschäftsführer Christian Ehetreiber eröffnet. An seiner Rede stößt sich FP-Bundesrat Gerd Krusche. Konkret an der Aussage, dass sich Ehetreiber eine Fortsetzung der Reformpartnerschaft erhoffe und sich keinesfalls eine Stärkung der Fraktion wünsche, die die Farbe seines Hemds habe. Dieses sei blau gewesen.