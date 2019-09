Facebook

Feierlicher Spatenstich zu Wohnanlage „Riverpark Living © Brainsworld

Schöner Wohnen. Besser Leben“, lautet das Motto, unter dem die neue Wohnanlage in der Leobener Innenstadt entsteht. Der Name des Bauprojekts, „Riverpark Living“, ist inspiriert von der Lage des zukünftigen Wohnhauses. Es soll direkt an der Mur und gegenüber dem Glacispark gebaut werden. Vision für das Projekt war der Mangel an Neubauwohnungen im Leobener Stadtkern.