Die jungen Autorinnen ernteten bei ihrer Lesung viel Applaus © KK

Ob aufregende Reisen in die Vergangenheit oder in andere Welten, spannende Begegnungen mit unheimlichen Gestalten, nachdenkliche Geschichten mit überraschenden Wendungen. Das alles war möglich in der Welt der Fantasie und der Worte, in die die Teilnehmenden der Schreibzeit Leoben für ein paar Tage eintauchen konnten. Eingeladen zu dieser internationalen Begegnung, die im MuseumsCenter Leoben stattfand, hatte die Jugend-Literatur-Werkstatt Graz in Kooperation mit der Stadt Leoben.