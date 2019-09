Stadtkapelle Trofaiach gab auf ihrer Konzertreise in die irische Stadt Clonmel auch eine Vorstellung für Künstler Gottfried Helnwein.

Stadtkapelle Trofaiach am Anwesen von Gottfried Helnwein © KK

Clonmel, Trofaiachs Partnerstadt im Herzen Irlands, war das Ziel der ersten Musikreise der Stadtkapelle Trofaiach seit fünf Jahren. Mehr als 30 aktive Mitglieder waren mit dabei, als der Tross am Samstag spätabends die 14.000-Einwohner-Stadt in der Region South Tipperary erreichte. In den folgenden sechs Tagen standen Musik und Kultur gleichermaßen im Vordergrund.