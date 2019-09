Facebook

Köstliche Leckerbissen beim Fest der Begegnung in Leoben © KK

Um die 120 Besucher nahmen am 6. September am vierten Fest der Begegnung in Leoben teil. Die Leobener Bevölkerung feierte gemeinsam mit asylberechtigten Personen, die in Leoben leben, und Vertretern der Politik.