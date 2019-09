Facebook

Die Kärntnerstraße in Leoben-Lerchenfeld ist eine stark befahrene Straße durch die Stadt © Andreas Schöberl-Negishi

Nur wenige Tage trennen Mädchen und Burschen vor dem Wiedereinstieg in den schulischen Alltag. Vor allem für die Taferlklassler wird es spannend – schließlich ist für sie alles vollkommen neu. Dazu gehört auch der Schulweg, der möglichst sicher zurückgelegt werden soll. Das ist gerade an Schnittstellen mit dem Straßenverkehr gar nicht so ohne. Viele Eltern sind derzeit am gemeinsamen „Üben“ des Schulwegs der Kinder.