Seit 200 Jahren ist das Modehaus Walter in Leoben in Familienbesitz. Das wird gefeiert.

Schon zum 195-jährigen Bestehen der Firma Walter gratulierte Leobens Bürgermeister Kurt Wallner (Mitte) Libert Walter (Zweiter von links) und dem gesamten Team © Leopress

Wenn ein Familienbetrieb 200 Jahre alt wird, kann man das als nicht alltäglich bezeichnen: Mode Walter in der Fußgängerzone wurde 1819 in Wiener Neustadt vom Hutmachermeister Ferdinand Walter gegründet. Seither führt die Familie Walter diese Firma, mehr als hundertfünfzig Jahre mit eigener Hutwerkstatt und mehreren Hutgeschäften in Wiener Neustadt und nach dem Jahr 1920 auch in Leoben.