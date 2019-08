Facebook

Lärm von Mopedfahrern ärgert derzeit viele Leobener © Sujet: Erwin Scheriau

Zornigen Hornissenschwärmen gleich brummen junge Mopedfahrer seit vielen Wochen mit Vollgas durch die Stadt Leoben und treiben gerade in den Abendstunden und in der Nacht so manchen Bewohner in Wohnsiedlungen an die Grenzen der Belastbarkeit. So weit ist das in den Sommermonaten nichts unbedingt Neues, aber: Der letzte „Schrei“ unter den Mädchen und Burschen ist, dass sie sich gezielt auf den sozialen Netzwerken verabreden, wann und wo sie in Leoben mit ihren „Reiben“ aufgeigen. Und zwar – möglichst laut. Die Jugendlichen tummeln sich dabei allerdings kaum mehr auf Facebook, sondern viel eher auf dem sozialen Netzwerk „Jodel“.