Schon zum 15. Mal hält der Erzberg in Eisenerz für das OTA Globetrotter-Rodeo her. Hier kommen Offroadbegeisterte jeden Alters zum Zug.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Erzberg in Eisenerz bietet die perfekte Kulisse für das 15. OTA Globetrotter-Rodeo © ivi.at

Das 15. OTA Globetrotter-Rodeo findet in diesem Jahr von Freitag, dem 23. August, bis einschließlich Sonntag, dem 25. August, am Erzberg in Eisenerz statt. Dabei haben Offroadbegeisterte die Möglichkeit, die Grenzen ihres Fahrzeugs, aber auch die eigenen zu testen.