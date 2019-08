Facebook

Gegenwärtig laufen die Proben des Schauspielvereins „The LEctors“ mit Obmann Marco Luley (1.v.l.v.) für die neue Komödie auf Hochtouren © PRESSBERGER

Das fünfjährige Jubiläum steht für den Schauspielverein „The LEctors“ aus Leoben vor der Tür: Die Premiere der Komödie „Alle Wege führen zu Tom“ geht am Samstag, dem 14. September, im Stadttheater in Leoben über die Bühne. In diesem Jahr schrieb Marco Luley, Obmann des Theatervereins, das Stück wieder selbst.

Es handelt sich auch heuer um eine Komödie: „Es geht um einen Langzeitstudenten, der sein Leben in vollsten Zügen genießt, bis seine Wohnung zum Hotspot vieler Überraschungen wird“, so Luley. Es sei jedenfalls ein Angriff auf die Lachmuskeln geplant. Luley ist nicht nur federführend bei dieser Komödie, sondern steht auch auf der Bühne. Die bunte Mischung aus verschiedenen Charakteren wird in diesem Jahr von Claudia Heidi Hödl-Tomitsch, Stefan Hödl-Tomitsch, Kurt Keller, Theresia Kerneza, Michael Malatschnig und Daniela Schaffer besetzt.

Alle Schauspieler teilen sich ein Hobby und eine Leidenschaft, auch wenn sie nicht hauptberuflich verfolgt werden. „Wir proben etwa zweieinhalb Monate vor der Premiere zusammen“, so Luley. Es sei gar nicht so einfach, passende Termine zu finden.