Das Rostfest zieht viele Gäste aus Nah und Fern nach Eisenerz © Lupi Spuma

Als das Rostfest in Eisenerz 2012 aus der Taufe gehoben wurde, hatte kaum jemand eine Vorstellung, was das denn sein soll, wie dieses Fest von Gästen, aber auch Einheimischen angenommen wird, und ob es über die Premiere hinaus Zukunft haben wird.

Heute, sieben Jahre später, gibt es nichts mehr zu deuten. Das Rostfest hat sich im steirischen Kulturgeschehen voll etabliert und zieht Gäste aus Nah und Fern an. Sehr zur Freude von Bürgermeisterin Christine Holzweber: „Das Rostfest beschäftigt sich mit allem, was unsere Stadt betrifft. Mit Musik, Kunst und Kultur sowie Nachhaltigkeit. Es hat sich etabliert, nicht alle, aber viele in Eisenerz machen dabei auch mit.“