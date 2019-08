Facebook

Sebastian Michelic und Robert Pierer (v. l.) sind Montanuniabsolventen und Gründer des Unternehmens „Qoncept dx“ © Clara Melcher

Was hat intelligente Stahlproduktion mit Suppenküche zu tun? Was verbirgt sich hinter den „Bullshitbingo“-Begriffen der digitalen Szene? Das, und wieso das Maskottchen ihres neuen Projektes ein Schaf namens „Dolly“ ist, erklären die Start-up-Gründer Sebastian Michelic und Robert Pierer in einem Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Suppenklar und ganz ohne leere Management-Worthülsen.