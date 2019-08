Facebook

Ein 59 Jahre alter Steirer aus Leoben ist am Donnerstag beim Paragleiten in Kärnten abgestürzt. Laut Polizei dürfte ein Flugfehler bei der Landung in Annenheim nahe Treffen (Bezirk Villach-Land) der Grund für den Unfall gewesen sein. Der Mann stürzte aus etwa fünf Metern Höhe auf den Erdboden. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der Verletzte ins Landeskrankenhaus Villach eingeliefert.