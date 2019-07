Zum dritten Mal organisieren Flora Adelmann, Philipp Maier, Andreas Bäuchel und Mike Reiter das Benefiz-Wochenende „Iron Road for Children“ für Biker, US Cars und Vespas in Leoben.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Organisieren das größte Benefizfestival für Biker, US Cars und Vespas: Flora Adelmann, Philipp Maier, Mike Reiter und Andi Bäuchel © Johanna Birnbaum

Ein Herz für Kinder – Benzin im Blut“, das ist nicht nur das Motto von „Iron Road for Children (IRFC)“, Österreichs größtem Benefiz-Wochenende für Bikes, Vespas und US-Cars, das seit Freitag in Leoben zum dritten Mal über den Asphalt geht. Das ist auch ein Versprechen, das die vier Organisatoren leben: Flora Adelmann, Philipp Maier, Mike Reiter und Andreas Bäuchel haben in drei Jahren aus einer „kleinen Grillfeier für Bikerkollegen“ eine Veranstaltung gezaubert, die Tausende Besucher und Teilnehmer ein Wochenende lang nach Leoben und in Gemeinden wie Kammern, St. Peter-Freienstein oder Trofaiach bringt.