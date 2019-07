Facebook

Kinder und Jugendliche präsentieren ihre Ziegen, wie hier die Steirische Scheckenziege © KK

"Alles Ziege“ heißt es am Samstag, dem 3. August, in der Rinderzuchthalle Traboch. Hier geht die achte steirische Ziegenschau über die Bühne, die dritte bisher in Traboch.

„Ausgestellt werden etwa 120 Tiere, und wir zeigen acht verschiedene Ziegenrassen. Hauptrasse wird aber die Steirische Scheckenziege sein, eine vom Aussterben bedrohte Rasse, die sich in der Steiermark aufgrund des Einsatzes einiger Züchter sowie unseres Zuchtverbandes wieder gut etabliert hat“, erklärt Siegfried Illmayer, Geschäftsführer des steirischen Schaf- und Ziegenzuchtverbandes, der seinen Sitz ebenfalls in Traboch hat.