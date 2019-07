Facebook

Walpurga Mörth ist bereits seit 2002 Kirchenorganistin in Mautern © KK

Wenn bei der sonntäglichen Messe in Mautern der Orgelwind durch die Pfeifen gejagt wird, kann dafür nur Walpurga Mörth verantwortlich sein. Seit 2002 gestaltet die 39-jährige Kindergartenpädagogin aus Trofaiach die Gottesdienste in ihrer Stammpfarre in Mautern musikalisch mit. „Als Kind nahm ich sechs Jahre lang Klavierunterricht. Die Fingertechnik, die ich in dieser Zeit erlernt hatte, machte es mir möglich, spontan als Kirchenorganistin einzuspringen.“