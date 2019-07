Donnerstagvormittag wurden die FF Vordernberg und Hafning zu einem Zimmerbrand in Vordernberg alarmiert. Zwei Bewohner wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In einem privaten Wohnhaus in Vordernberg ist es © FF Vordernberg

Am Donnerstagvormittag, kam es in Vordernberg um 8.53 Uhr in der Küche eines privaten Wohnhaus einer 80-Jährigen und eines 76-Jährigen zu einem Zimmerbrand gekommen. Die Ursache dürfte unbeaufsichtigtes Kochgut auf einer Herdplatte gewesen sein. Zwei Personen mussten mit dem Roten Kreuz mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins LKH Hochsteiermark, Standort Leoben, gebracht werden.