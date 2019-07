Facebook

Tom Walek, Extremradsportler Christoph Strasser und Gabi Hiller © Ö3/Walter Dunger

Keine Gnade für die Wade“ - davon kann Christoph Strasser Lieder, ganze Arien, singen. Sechs Mal hat der Kraubather das Race Across America, das härteste Radrennen der Welt, für sich entscheiden können und ist somit Vorbild und Inspiration zahlreicher Sportler. Nur wenige andere Österreicher haben schon so viel Zeit am Fahrrad verbracht wie Strasser, der schon bald Rollen tauscht und in die des Trainers schlüpft.