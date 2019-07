Am Sonntag heben sieben Schüler der HAK und des Borg Eisenerz ab nach China, um im Freifach gelerntes Chinesisch zu üben.

Karin Späth (links, vorne) begleitet die Schülergruppe nach China, bei der auch Andrea Nitsche, Tobias Präthaler, Maximilian Zwanz und Julian Kalterschneh dabei sind. Nicht im Bild: Marco Riegler, Sebastian Nagler und Florian Tscheliesnig © Johanna Birnbaum

Leicht ist es nicht, Chinesisch zu lernen, und, bis man es wirklich kann, dauert es ziemlich lange“, ist die Erkenntnis von sieben Schülern in Eisenerz. Tobias Präthaler, Maximilian Zwanz und Marco Riegler, allesamt Schüler der HAK Eisenerz, werden gemeinsam mit Andrea Nitsche, Julian Kalterschneh, Florian Tscheliesnig und Sebastian Nagler, alle Schüler des Borg Eisenerz, am Sonntag in Richtung China abheben. Begleitet werden sie von ihrer Lehrerin Karin Späth.