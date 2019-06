Andy Bäuchl und Rico Temmel laden am Freitag, dem 5. Juli, auch heuer wieder zur We Love White-Party auf den Hauptplatz von Leoben.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Andy Bäuchl und Rico Temmel laden auch heuer wieder zur We love White-Party am Leobener Hauptplatz © Katarina Jelicic

Und wieder einmal ist es soweit: Der Hauptplatz in Leoben wird am Freitag, dem 5. Juli, in ein weißes Kleid gehüllt. Bereits zum zehnten Mal findet heuer die We Love White-Party in Leoben statt. Das eingespielte Team Andy Bäuchl und Rico Temmel freut sich schon sehr auf das zehnjährige Jubiläum der von ihnen ins Leben gerufenen Party. „Insgesamt waren es etwa 25.000 Gäste, die die We Love White bisher besucht haben“, erzählt Bäuchl.