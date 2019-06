Der Familienerlebnistag am Living Campus in Leoben bietet am Samstag, dem 15. Juni, buntes Vergnügen für Groß und Klein – das bei freiem Eintritt.

Astrid Moder und Virág Zsifkovics von "Der Stube" am Living Campus Leoben © Andreas Schöberl-Negishi

Astrid Moder hat die Wettervorhersage momentan so aufmerksam im Blick, wie sonst wohl kaum jemand. Schließlich wird es am Samstag, dem 15. Juni, ab 11 Uhr ernst mit dem Spaß, wenn nämlich am Living Campus Leoben Moders Familienerlebnistag an den Start geht Und freilich hofft Moder auf Kaiserwetter für dieses Event, das Groß und Klein gleichermaßen in seinen Bann ziehen soll.