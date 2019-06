Leobener Landwirte warnen„Die Salatschüssel der Kuh ist kein Hundeklo“

Facebook

Karl Kaufmann (hinten), Franz Schaffer (r.) Kurt Wallner (2. v. r.) © Leopress

Mittels einer Schilderkampagne will die Stadt Leoben ins Bewusstsein rufen, welche negativen Folgen die Hinterlassenschaften von Hunden auf Weiden, Wiesen und Feldern haben können. Besonders in stadtnahen Gebieten sei das Problem durch die Zunahme der Hundebesitzer eklatant. „Viele handeln vorbildlich, sammeln den Kot ein und entsorgen ihn ordnungsgemäß. Es gibt aber immer wieder Leute, die den Kot samt Sackerl in den Wiesen entsorgen. Hundebesitzer wissen gar nicht, welchen Schaden sie dadurch anrichten“, so Franz Schaffer, ein Landwirt aus Leoben.