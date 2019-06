Facebook

Der 31-Jährige musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden © FF Kraubath an der Mur

In einer Linkskurve kam am Samstag gegen 21.30 Uhr ein 31-Jähriger aus dem Bezirk Leoben mit seinem Auto von der L518 in Kraubath ab. Er überfuhr einen Straßenleitpflock, dann prallte der Pkw gegen den Betonsockel eines Strommastens. Der Lenker wurde im Fahrzeug eingeklemmt und unbestimmten Grades verletzt. Die Freiwilligen Feuerwehren Kraubath an der Mur und Kaiserberg (mit 24 Mann im Einsatz) befreiten ihn.