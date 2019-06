22-Deutscher wurde am Landesgericht Leoben am Freitag wegen versuchten Mordes und schweren Raubes verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Der Prozess fand am Freitag am Landesgericht Leoben statt © Andreas Schöberl-Negishi

Nicht schuldig bekannte sich ein 22-jähriger Deutscher am Freitag am Landesgericht Leoben vor dem Geschworenensenat, was den Vorwurf des versuchten Mordes betrifft. Sehr wohl fühlt er sich schuldig bezüglich des schweren Raubes.