Der Trofaiacher Triathlet Hermann Mandler (63) wird im September 2019 bei den Weltmeisterschaften in Nizza am Start sein.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hermann Mandler gewann in St. Pölten den 70.3 Ironman und qualifizierte sich für die WM in Nizza © KK

Es ist vollbracht. Hermann Mandler, Triathlet aus Trofaiach, hat den 70.3-Ironman in St. Pölten in seiner Klasse 60+ gewonnen.

„Damit habe ich mich für die Weltmeisterschaften in Nizza qualifiziert“, freut sich Mandler. Denn, das war das große Ziel des 63-Jährigen für das heurige Jahr. Immerhin waren in seiner Altersklasse 30 und insgesamt 2500 Athleten am Start.