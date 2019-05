Facebook

Alfred Krenn, Geschäftsführer des Abfallwirtschaftsverbandes Leoben, bekam den ARA- Lifetime-Award © ÖWAV/TITZER

Kaum jemand kennt die Abfallwirtschaft so genau wie Alfred Krenn. Vom finstersten Mittelalter im Jahr 1986, wo es um reine Müllbeseitigung und um nichts mehr ging, bis heute. Als Krenn 1986 die Leitung des Referats für Umwelt und Tiefbau der Stadtgemeinde Leoben übernahm, war natürlich noch keine Rede von Mülltrennung, Reststoffverwertung und komplexer Abfallwirtschaft. „Eine Tonne Abfall im Müllauto war eine Tonne Abfall auf der Deponie“, sagt der 64-jährige Trofaiacher. Die Deponieverordnung im Jahr 2004, die hätte es viel früher geben sollen, betont er: „Bis dahin haben wir Energie vergraben. Heute wird alles thermisch verwertet und dem Recycling zugeführt.“ So habe man aber nicht nur die Menge des deponierten Materials auf ein Viertel reduzieren können, sondern: „Dieses Material ist nicht mehr reaktionsfähig und daher ungefährlich. Das heißt, kein Deponiegas mehr in die Atmosphäre und keine Sickerwässer ins Grundwasser“, so Krenn. Durch die Verwertung von Rest- und Sperrmüll in der Region Leoben könne man im Jahr Energie erzeugen, die 4,2 Millionen Litern Heizöl entsprechen würden.