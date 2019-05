Anton Breznik, ein Bodybuilder aus Weißkirchen mit Wohnsitz in Kraubath, gibt einen Einblick in sein sehr bewegtes Leben.

Anton Breznik bei ihm zu Hause in Kraubath, mit seinen zwei Töchtern © KK

Ich will mich nicht immer für mein Aussehen und meinen Lebensstil rechtfertigen müssen, und schon gar nicht auf mein Aussehen reduziert werden“, meint Anton „Tony“ Breznik, der in Weißkirchen groß geworden ist, und mit seiner Frau und zwei Kindern in Kraubath wohnt.