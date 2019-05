Facebook

200 Sportlerinnen und Sportler wurden bei der Sportgala in Leoben geehrt © Freisinger/Russold

Mit einer großen Sportgala in der Sporthalle Leoben-Donawitz ehrte die Stadt Leoben rund 200 Sportlerinnen und Sportler für ihre Leistungen der letzten beiden Jahre. Darunter waren 17 internationale Meister beziehungsweise Platzierungen, 14 österreichische Einzelmeister, 50 steirische Meister,14 steirische Mannschaftsmeister und sechs österreichische Mannschaftsmeister. Zudem wurden an 13 verdiente Persönlichkeiten die Sportehrenzeichen der Stadt Leoben vergeben: Fünf in Gold, einmal Silber und sieben in Bronze.