Bildungsminister Heinz Fassmann erkundigte sich am Dienstag an der Montanuniversität Leoben auch über das Projekt "School@MUL" © Freisinger

Beim TU Austria-Kongress „Digitalisierung und Berufsorientierung unter dem Aspekt von Gender und Diversität“ setzte Bundesminister Heinz Faßmann am Dienstag an der Montanuniversität Leoben in seinem Vortrag 100 Jahre Frauen an technischen Universitäten in Österreich in den Mittelpunkt.