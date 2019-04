Heimo Dominik Potocnik aus Leoben war einer von 100 Teilnehmern der Reality-TV-Sendung „Get the f*ck out of my house“ auf Pro 7.

© Isabella Jeitler

Hundert Menschen und ein Haus – aber keines mit zehn Stockwerken, 50 Badezimmern und noch einmal so vielen Schlafzimmern. Sondern ein ganz besonderes – ein ganz besonders kleines, mit gerade einmal 63 Quadratmetern. Wie das funktionieren soll, testen 100 Menschen, die sich dazu entschlossen haben, an der Reality-Show „Get the f*ck out of my house“ von Pro 7 teilzunehmen.