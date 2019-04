Facebook

Yvonne Gütl (32) aus Trofaiach ist mit ihrem Saarlos-Wolfshund „Loki“ viel in der Natur auf Achse © KK

Yvi’s Hundekram: Der pfiffige Name ist Programm. Yvonne Gütl (32) aus Trofaiach fertigt alles an, was der moderne Hund und der stylishe Hundehalter von heute benötigen – in Handarbeit. Die Liebe zu Tieren und speziell zu Hunden wurde Gütl praktisch schon in die Wiege gelegt.