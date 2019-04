Das Thema Mobilität wird die Gemeinden und die Region Obersteiermark-Ost auch in Zukunft bewegen. Steigende Fahrgastzahlen beim Nachtbus.

Verantwortliche aus den Gemeinden und der Region beschäftigten sich mit dem Thema Mobilität © REGIONALMANAGEMENT

In der Obersteiermark-Ost spielen Themen zur Mobilität eine immer wichtigere Rolle. Ist diese doch ein wesentlicher Bestandteil einer guten Regionalentwicklung“, meinte Kurt Wallner als Vorstandsvorsitzender der Region beim Mobilitätstag in Leoben.

Der Einladung zum „Öffi-Infotag“ unter dem Motto „Die Obersteiermark macht mobil“ folgten Verantwortliche aus den Gemeinden der Region und regionale Verantwortungsträger. Wesentliche Punkte zur Neuausrichtung der Mobilität sind ab 2025 die Eröffnung des Koralmbahn-Tunnels und in Folge des Semmering-Tunnels. Die Ausschreibungen für alle Busleistungen stehen unmittelbar bevor.