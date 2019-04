Facebook

Elke Rieger, Teamleiterin Tagesstruktur im Libit, und Helmut Mörth, Leiter der Beratungsstelle Libit Leoben © Andreas Schöberl-Negishi

Wie kann man psychisch chronisch kranke Leute dazu bewegen, nach oft langer Zeit in sozialer Isolation aus ihrem Schneckenhaus herauszukommen? Diese Frage beschäftigt Elke Rieger, Chefin der Tagesstruktur des psychosozialen Beratungszentrums Libit in Leoben in ihrer Arbeit – tagtäglich. In der Tagesstruktur des Beratungszentrums soll den Menschen wieder auf die Beine geholfen werden. „Mit professioneller Unterstützung sollen sie wieder erlernen, ein eigenständiges sowie selbstbestimmtes Leben zu führen“, so Rieger. Das ist ein langwieriger Prozess und der erste und unerlässliche Schritt sei, dass der Betroffene die Beratungsstelle aufsucht. Und zwar regelmäßig. So beginne er, Tag für Tag wieder fixe Ankerpunkte zu setzen und Struktur in sein Dasein zu bekommen. Kein leichtes Unterfangen, sagt Rieger.