Am Donnerstag, dem 28. März, geht das 150. Bürgerforum in Leoben über die Bühne. Und Organisatorin Christa Pölzl ist nach wie vor voller Elan und wird dieses fortführen.

Organisatorin Christa Pölzl und Bürgermeister Kurt Wallner beim Bürgerforum © KK

Sie ist immer in Bewegung. Und sie bewegt auch etwas. Die Rede ist von der Leobenerin Christa Pölzl. Sie gründete im Jahr 2002 gemeinsam mit Christian Reich und Manuela Machner den Leobener Bürgerstammtisch, der nun schon seit einiger Zeit „Bürgerforum Leoben“ heißt und mittlerweile von Pölzl alleine organisiert und betreut wird.

Kommenden Donnerstag geht nun, sage und schreibe, das 150. Bürgerforum über die Bühne. „Es passt gut zum Jubiläum, dass wir dieses Mal wieder bei Bürgermeister Kurt Wallner eingeladen sind, der mit seiner Mannschaft die Fragen der Bürgerinnen und Bürger beantworten wird“, freut sich Pölzl. Der Bürgermeister habe sich nach seinem Amtsantritt bereit erklärt, ein Mal im Jahr am Bürgerforum teilzunehmen. Dazu Pölzl: „Beim Bürgerforum hat jeder die Möglichkeit, Fragen an den Bürgermeister zu stellen.“ Ihr sei es ein Anliegen, dass die Bevölkerung aus erster Hand über Neuerungen oder Veränderungen in der Stadt Bescheid wisse. „Ich möchte ganz einfach, dass die Leute gut informiert sind“, so Pölzl. Durch gute Informationen könnten gleich von Beginn an Missverständnisse aus der Welt geschafft werden.

