Am Dienstag gab es in Kammern einen Infoabend zu den geplanten Schottergruben. Die Kleine Zeitung sprach vorab mit Verantwortlichen.

Gemeinsam gegen den Schotterabbau: Joachim Lackner, Norbert Schnedhuber, Gerhard Wohlmuther, Karl Dobnigg (v.l.) © kk

Der Kampf der beiden Gemeinden Kammern und Traboch gegen die Bewilligung von zwei neuen Schotterabbauanlagen in Mötschendorf geht weiter. Das kündigte Kammerns Bürgermeister Karl Dobnigg in einem Gespräch mit der Kleinen Zeitung an.

DienstaG Abend informierten die beiden Bürgermeister Karl Dobnigg und Joachim Lackner die Bevölkerung über den gegenwärtigen Verfahrensstand. Bekanntlich wollen hier die Firmen Huber Erdbewegung & Transporte GmbH und die Rohrdorfer Baustoffe Austria AG unmittelbar neben dem schon bestehenden Asphaltwerk der Firma Strabag Schotter abbauen.

