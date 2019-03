Zwölf Eishockey-Mannschaften spielen am am kommenden Sonntag in der Eishalle Leoben, sie wollen dem achtjährigen Vinzent helfen und peilen mehr als 20.000 Euro an.

Eishockey für den guten Zweck: Das Team des EC Blue:Point Ice Pirates Bruck/Mur organisiert in Leoben ein Benefizturnier © KK

Als Gruppensieger setzten sich die EC Blue:Point Ice Pirates aus Bruck in der Gebietsliga durch, ehe im Halbfinale die Saison ein Ende fand. Doch auch abseits des sportlichen Alltags zieht es die Piraten regelmäßig aufs Eis, so etwa am kommenden Sonntag, dem 17. März. An diesem Tag findet in der Eishalle Leoben (8 Uhr) das 13. Benefiz-Eishockeyturnier statt, an dem sich zwölf Teams beteiligen.

Unabhängig vom Ausgang gibt es bereits einen Gewinner: den 8-jährigen Vinzent Sturm aus Kapfenberg. Vinzent kam im August 2010 per Notkaiserschnitt zur Welt, zehn Wochen zu früh. In weiterer Folge stellten die Ärzte eine Venenthrombose im Gehirn fest, im Alter von drei Jahren kam auch noch Epilepsie dazu. Trotz der vielen Hürden ist Vinzent ein fröhlicher und ehrgeiziger Bub – benötigt aber eben mehr Hilfe als andere Kinder in seinem Alter. Eine Operation an seinen Muskeln, ein Stuhl für das Toilettentraining und eine motorbetriebene Matratze würden die Lebensqualität des Achtjährigen massiv verbessern. Die Kosten dafür belaufen sich auf 20.000 Euro, hier kommen die Piraten ins Spiel.

