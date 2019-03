Facebook

50 Frauen versuchten sich beim ersten Fit-Event in Leoben im neuen Fitnesstrend „Twerken“ © Katarina Jelicic

Rein in die Sportklamotten und ran ans Twerken, hieß es für 50 Frauen in Leoben. Im Rahmen eines Fit-Events konnten sie Twerken – ein Tanzstil mit markanten Hüftbewegungen – im Gösser Bräu erlernen. Und genau das ließen sie sich nicht entgehen. Elena Sterlini und Petra Prinz reisten dabei aus Wien an, um mit ihren Anweisungen die Hüften der Damen in Leoben in Bewegung zu bringen.