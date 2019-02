Sieben Feuerwehren aus dem Abschnitt Leoben und aus dem übrigen Bezirk sind derzeit im Einsatz, um den Brand auf dem Firmengelände in Leoben-Göss zu bekämpfen.

Sieben Feuerwehren aus der Region Leoben stehen im Löscheinsatz in Göss © Sujet: Fotolia/MAK

Zwei Mal Sirenenalarm, ganz knapp hintereinander. Das kommt in der Stadt Leoben äußerst selten vor. Am Donnerstagabend gegen 21.15 Uhr allerdings war das der Fall: Auf dem Firmengelände von Mayr-Melnhof in Leoben-Göss ist ein Brand ausgebrochen, wie die Stadtfeuerwehr Leoben informiert. Davon betroffen: das Heizhaus des Betriebs.