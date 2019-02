Um 2,1 Millionen Euro wird der Bereich „Steinerne Jungfrau“ an der L127 gesichert – mit einer in Österreich einzigartigen Methode.

Felswände fallen bei der Steinernen Jungfrau in Richtung L127, der Radmerer Landesstraße, ab © Gottsbacher

Der Jänner scheint für die 559 Bewohnerinnen und Bewohner der Gemeinde Radmer ein Monat zu sein, den sie mit Sperren der einzigen Zufahrtsstraße, der L127, in Verbindung bringen. Waren in diesem Jahr die massiven Schneefälle und die dadurch ausgelöste Lawinengefahr für eine mehrtägige Abgeschnittenheit der Radmerer verantwortlich, so rumpelten im Jänner 2011 und im Juni 2015 Tonnen von Gestein im Bereich der „Steinernen Jungfrau“ ins Tal und verlegten die Landestraße. Erste Sicherungsmaßnahmen in Form von Netzen wurden angebracht.

