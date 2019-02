CD-Präsentation in Eisenerz"Blusnknepf" und Wiesberger Dreigesang punkten mit Volksmusik

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Blusnknepf und der Wiesberger Dreigesang © Christoph Goidinger

Als „sieben lebenslustige Frauen“, bezeichnen sich die Mitglieder der Volksmusik-Formationen „Blusnknepf“ und „Wiesberger Dreigesang“. Beide haben sich in der Volksmusik-Szene schon einen Namen gemacht und sind gern gesehene Gäste bei Konzerten und „Spielereien“. Am Samstag lassen die sieben Musikerinnen im Innerberger Gewerkschaftshaus in Eisenerz zu einer Premieren-Stadt werden, präsentieren sie dort erstmals ihre gemeinsame CD „...muass sei!“. Dann folgen Präsentationen in Oberalm und Großarl in Salzburg.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.