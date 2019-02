Der heftige Sturm hat im Trofaiacher Krumpengraben Schäden an Stromkabeln verursacht. Loipe in den Graben ist gesperrt, der Rundkurs aber befahrbar.

Am Mittwoch wird die Langlaufloipe in den Krumpengraben wieder benützbar sein © Andreas Schöberl-Negishi

Aufgrund eines Sturmschadens an einem Stromkabel im Krumpengraben, ist die Langlaufloipe in die Krumpen aus Sicherheitsgründen am Dienstag, dem 12. Februar, gesperrt.