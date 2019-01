Eisenerzer blieb am Heimweg in Leoben hängen: Notschlafstelle "Haus Franziskus" der Caritas in Lerchenfeld war für ihn Rettung in der Not und bot Quartier für eine Nacht.

Die Notschlafstelle der Caritas in Leoben-Lerchenfeld © Andreas Schöberl-Negishi

Für einen 62-jährigen Pensionisten mit Behinderung ist das Haus Franziskus zur Rettung im Schneechaos geworden: Der Mann aus der Nähe von Eisenerz war am Montag unterwegs von einer Untersuchung in Graz nach Hause. Wegen der wetterbedingten Sperre des Präbichl blieb er in Leoben hängen. Er hat dort keine Bekannten und konnte sich aufgrund seiner schwierigen finanziellen Lage als Bezieher einer Invaliditätspension kein Hotel leisten.

Warmes Bett

In dieser verzwickten Situation wandte er sich an die Caritas-Notschlafstelle Haus Franziskus. „Natürlich haben wir ihn aufgenommen“, erzählt Elisabeth Pirker von der Caritas am Mittwoch: „Er war dankbar für ein warmes Bett und eine Kleinigkeit zu essen. Zwei Tage lang haben wir ihn versorgt, jetzt ist der Präbichl wieder geöffnet und er kann sich auf den Weg nach Hause machen“.