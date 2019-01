Facebook

14 Pferde mussten am Donnerstag in Sicherheit gebracht werden © KK

Lukas Fabian und Viktoria Gaisberger-Fabian können es immer noch nicht fassen. Sie sind mit ihren 14 Pferden, ihrem Hund und drei Katzen am Donnerstag von ihrem Pferdehof oberhalb der Laurentiuskirche in Vordernberg geflüchtet. Am nicht weit entfernten Schafhof von Lydia und Robert Pichler sind sie unterkommen. „Wir haben uns am Mittwoch bei der Gemeinde über die aktuelle Lawinengefahr informiert. Von da an haben wir keine ruhige Minute mehr gehabt. Zuerst haben wir nicht gewusst, wo wir und die Tiere so schnell hinsollen“, erzählt Fabian.