Die Eisenerzer werden diese Tage hart auf die Probe gestellt. In der Eisenerzer Ramsau ist ein Baum auf die Straße gestürzt © LR Walter Krug

Die Lage am und rund um den Präbichl hat sich nach wie vor nicht verbessert, ganz im Gegenteil, es schneit immer noch unaufhörlich. "Alleine in der Nacht von Freitag auf Samstag hat es in der Eisenerzer Ramsau 45 Zentimeter geschneit, in Eisenerz sind noch einmal 25 bis 30 Zentimeter dazugekommen", so die die Eisenerzer Bürgermeisterin Christine Holzweber.