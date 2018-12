Facebook

Unfall im Skigebiet Präbichl © Sujetfoto/Andreas Schöberl-Negishi

Ein 33-jähriger Skifahrer aus Leoben war am Mittwoch gegen 14.30 Uhr am Präbichl auf der Abfahrt 5a ("Seitensprung") unterwegs. Etwa 500 Meter vor der Einbindung in die Abfahrt 5 ("Panorama") wurde er von einem von links hinten kommenden Skifahrer gerammt. Er verlor einen Ski, stürzte und zog sich Verletzungen am linken Knie und im Mundbereich zu.

Der Unbekannte - rote Jacke, schwarzer Helm - fuhr einfach weiter.

Der Verletzte fuhr noch selbst ins Tal, erstattete bei der Polizei Anzeige und ließ sich dann im Krankenhaus verarzten.

Jetzt werden Zeugen gesucht: Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Leoben, Erzherzog-Johann-Straße (Tel. 0 59 133/63 92) oder die Polizeiinspektion Vordernberg (0 59 133/63 29).