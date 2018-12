Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Erzberg hat auch viel touristisches Potenzial © Birgit Stich

Rudolf Tischhart, Vorsitzender des neu gegründeten Tourismusverbandes Erzberg Land, sieht in der Region viel Potenzial und spricht von einem Privileg: „Wir wohnen da, wo andere Urlaub machen.“

In der Region Erzberg Land, die die zwölf Gemeinden Eisenerz, Kalwang, Kammern, Mautern, Radmer, St. Michael, St. Peter-Freienstein, Traboch, Trofaiach, Vordernberg, Wald am Schoberpass und Tragöß-St. Katharein umfasst, verzeichne man jährlich mehr als 800.000 Gäste. Allerdings seien der Großteil davon Tagesgäste. Und da wolle man den Hebel ansetzen. Man wolle Gäste länger in der Region halten, wie Tischhart erklärt.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.