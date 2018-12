Polizeieinsatz in Leoben

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ermittlerin Barbara Schmidt von der Kriminalpolizei Leoben © Johanna Birnbaum

Beim Fachmarktzentrum Leoben, zwischen Kärntnerstraße und Zirkusstraße, läuft seit Mittwochmorgen ein Polizeieinsatz. Der Eingangsbereich des Kinocenter in Leoben-Leitendorf ist mit einem rot-weiß gestreiften Band abgesperrt. An der linken Eingangstür sind drei Beamte des Landeskriminalamtes dabei, Spuren zu sichern. Sie nehmen Fingerabdrücke, messen nach, in welcher Höhe sichtbare Einbruchshinweise zu finden sind.