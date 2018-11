Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Alouette 3 im Anflug auf den Reichenstein © Bundesheer

Der Winter hat noch gar nicht richtig begonnen und schon gibt es in der Steiermark einen Lawinenabgang. In einer Rinne unterhalb des Eisenerzer Reichensteins ist am Nachmittag ein 35-jähriger Grazer von einem Schneebrett mitgerissen und schwer verletzt worden. Seine Rettung gestaltete sich äußerst schwierig.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.